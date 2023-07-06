Фото: Архив КП

В Саратовской области за вчерашний день зарегистрировали 26 заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

По данным чиновника, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 324 755 случаев заболевания. Выздоровели - 318 511 человек.

В клиниках на стационарном лечении находятся 49 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 46 с пневмонией. Шесть человек на кислородной поддержке, на амбулаторном лечении 194 пациента, среди которых два ребенка и три беременные женщины.

Что касается ОРВИ и гриппа, Грайфер отметил, что за прошедшую неделю подобных заболеваний зарегистрировано 6373.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.