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НовостиОбщество6 июля 2023 10:19

В Саратовской области цены на бензин не перестают удивлять

Рост цен на заправках региона наблюдаются уже больше месяца
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области цены на бензин не перестают удивлять. Об этом сообщает Росстат.

По данным за период с 27 июня по 3 июля, рост цен наблюдается в 75 субъектах РФ.

В Саратове средняя цена за литр бензина составляет 50 рублей 19 копеек (неделей ранее 50 рублей за литр). Хотя, по ПФО это ниже средней цены, где этот показатель 50 рублей 76 копеек.

На саратовских заправках бензин АИ-92 в среднем обойдется горожанам в 48 рублей 33 копейки за литр, что выше средней цены по округу.

Литр АИ-95 водители могут купить в среднем за 52,42 рубля, неделей ранее было 52,23 рубля.

Что касается бензина АИ-98, то цена не изменилась – 62 рубля 43 копейки. Стоимость солярки для саратовцев 57,09 рублей, что на копейку ниже, чем по ПФО.

Отметим, что рост цен на заправках региона наблюдаются уже больше месяца.

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