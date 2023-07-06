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НовостиОбщество6 июля 2023 9:41

Жители Энгельса жалуются на состояние платного городского пляжа

Евгений Бадиков
фото: "Энгельс Онлайн"

фото: "Энгельс Онлайн"

Жители Энгельса жалуются на состояние платного городского пляжа. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 5 июля, в городском сообществе «Энгельс Онлайн» появилась публикация от одной из подписчиц. Автор жалуется на состояние платного городского пляжа, стоимость входа на который составляет 100 рублей.

—Не хочу делать рекламу пляжу на СХИ, но даже там сама вода чище. Берег в прямом смысле загажен самими людьми. Про то, что вода имеет свойство цвести, все предельно ясно. Потому хочу задать вопрос. Как решается эта проблема, и вообще существуют ли способы очистки воды?, — возмущается автор публикации.

— На этом пляже в воду заходить неприятно — под ногами водоросли, на воде также, а цену увеличили вдвое, — согласились комментаторы с женщиной.