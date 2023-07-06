фото: пресс-служба Столото

Саратовская дачница выиграла в лотерею 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи «Столото».

Жительница Саратовской области выиграла в «Русское лото» крупный приз. Удача улыбнулась Айтканым Боровковой. Женщина приобрела билет на тираж №1493, общая сумма выигрыша составила 1 млн 272 тысяч 727 рублей.

— Участвую давно. Видела истории других победителей и тоже хотела однажды оказаться среди них. Билеты проверяю в том же киоске, где и покупаю. Была удивлена, когда сотрудница магазина озвучила мне сумму выигрыша! Я встала как вкопанная: «Не может быть!» День рождения у меня 15 мая, а за день до этого прошел счастливый тираж. Вот это подарочек, — рассказала победительница.

Еще до выигрыша Айтканым Нигметовна мечтала купить квартиру в Саратове. Благодаря заветному лотерейному билету она исполнит свое желание.

— У меня есть два загородных дома в области. В одном живу я, а второй продам, добавлю выигранные деньги и куплю квартиру в городе. Очень люблю заниматься хозяйством, поэтому останусь жить на даче, а квартиру в Саратове подарю сыну, — поделилась планами Айканым.