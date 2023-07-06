фото: комитет дорожного хозяйства Саратова

В саратовской Поливановке украли дорожные знаки. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства. Сегодня ночью в поселке Поливановка (Ленинский район Саратова) на улице Ново-Автобусная украли дорожные знаки. Речь идет о знаках 5.5 «Начало дороги с односторонним движением», 3.1 «Въезд запрещен» и других. Они нужны для работы автобусного маршрута № 46А, который заменит трамвайный маршрут № 6 на время реконструкции.

— Просим граждан проявить сознательность и не наносить ущерб при организации транспортной доступности на период работ по реконструкции путей по трамвайному маршруту № 6, — говорится в сообщении.

Чиновники написали заявление в полицию.