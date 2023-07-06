Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области на берегу реки обнаружили тело 74-летнего мужчины. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, вечером 5 июля на берегу реки Большой Узень в селе Александров Гай местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом они незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Осмотр места происшествия провели следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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