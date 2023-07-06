В Энгельсском краеведческом музее состоялось открытие выставки «На переломе эпох. Специальная военная операция»

фото: администрация Энгельсского района

«Вещи на этой выставке, все политы кровью и потом наших геройских ребят, которые сейчас за ленточкой выполняют и выполняли боевые задачи. В первую очередь эта выставка нужна молодому поколению, чтобы они погрузились в жестокую реальность военной операции и поняли масштаб того, что сейчас происходит», - подчеркнул важность экспозиции Дмитрий Барановский, директор школы с кадетскими классами «Патриот».

фото: администрация Энгельсского района

В основу выставки вошли материалы о героях-земляках, предметы их обмундирования, а также экипировка, доставленная непосредственно из зоны ведения специальной военной операции, и образцы продукции, изготовленные добрыми руками неравнодушных участников волонтерских движений.

фото: администрация Энгельсского района

Все желающие могут ознакомиться с выставкой в Энгельсском краеведческом музее в течение месяца. Вход бесплатный.

Подробнее на сайте администрации.