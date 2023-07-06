В Энгельсе 31-летний мужчина похитил детские игрушки на 15 тысяч рублей

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В Энгельсе злоумышленник похитил игрушки из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В отдел полиции города Энгельса поступило заявление от администратора одного из сетевых магазинов. По ее словам, их магазина на улице Тельмана неизвестный похитил детские игрушки на сумму в 15 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате был задержан 31-летний ранее судимый житель Московской области. Похищенные игрушки он продал неизвестным лицам. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.