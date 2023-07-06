В селе Елшанка продолжается благоустройство пляжа

Нейтральная зона на пляже в Елшанке

Глава Воскресенского МР Денис Павлов в своем телеграм-канале поделился информацией о благоустройстве нейтральной зоны на пляже в с. Елшанка, которая была возвращена жителям при помощи депутата Госдумы Николая Панкова.

«Благоустройством «нейтралки» в Елшанке занялись жители села. Длительное время было затрачено на возвращение земельного участка на берегу Волги в правообладание администрации Воскресенского МР. Прошли все судебные инстанции. До Верховного суда. Большую помощь в данной работе оказал депутат ГД РФ Николай Васильевич Панков, по инициативе которого был начат процесс возврата «нейтралки». Остались формальности: ответчик уклоняется от подписания акта возврата з/у. Дело в ССП. И тем не менее люди могут пользоваться «нейтралкой», свободно проходить к водоёму. Активные жители села провели субботник, убрали траву и листву. Особенно активизировались местные депутаты, которые стали завозить песок. Хорошо, что работают. Видимо, предстоящие выборы в муниципальные советы стимулируют их активность. Ну, хоть так. Как говорится: был бы толк.

Возврат земельного участка из частных рук - это полдела. Теперь нужно решить, как оборудовать «нейтралку», что там хотят видеть жители: солярий, пляж или парк? Высказывайтесь. Интересно мнение каждого», - предложил глава Воскресенского района.

Напомним, два года назад жители с. Елшанка обратились с проблемой к Николаю Панкову: вход на любимый пляж внезапно сделали платным. Оказалось, арендатор передал участок третьим лицам. Законным путем, через суд удалось добиться расторжения договора. Теперь отдых на этой территории - бесплатный для всех.