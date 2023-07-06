Фото: Архив КП

В Татищевском районе 4-летний мальчик не хотел возвращаться домой с прогулки – ребенка искали несколько часов. Об этом сообщает саратовское ГУ МВД.

По информации ведомства, ребенок гостил у бабушки. Вечером он гулял с друзьями, но, когда ребята начали расходиться по домам, мальчик не захотел возвращаться и убежал.

Пропавшего ребенка искали жители населенного пункта. Только спустя несколько часов, мальчика нашли в сарае около дома. Как выяснилось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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