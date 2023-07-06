Саратовцев предупредили о купании только на территории пляжей

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Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области Юрий Юрин обратился к жителям: «С установлением жаркой погоды на территории Саратовской области жители региона стали чаще отдыхать у воды. В связи с этим участились случаи утопления. Уважаемые жители нашего региона, выбирайте санкционированные места для купания и соблюдайте правила поведения на воде!».

Действуют следующие правила поведения у водоемов:

Следует купаться на оборудованных пляжах. Не заплывать далеко от берега, а также не игнорировать предупредительные знаки.

Взрослым необходимо проводить беседы со своими детьми, рассказывая о правилах безопасности на водных объектах.

Обучаться плавать только под присмотром взрослых. Во время движения на лодках несовершеннолетним следует быть в спасательных жилетах.

Необходимо помнить об опасности совершения прыжков и ныряния в неизвестном месте.

Если произошло происшествие, то обратиться в службу спасения по телефону – «01», с мобильного – «112».