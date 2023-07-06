Фото: Архив КП
В Саратовской области за неделю подорожали овощи – в лидерах картофель и свекла. Об этом сообщил Саратовстат.
Цена на картофель подскочила на 7,3%, на свеклу – на 4,9%. Среди фруктов повысился ценник на яблоки – 95 рублей за килограмм, на 2,4%.
Помимо овощей и фруктов на 1,3% подорожал и сахар – килограмм 67 рублей. Кроме того, повысилась стоимость десятка яиц и баранины – на 1,2% и 1,1% соответственно.
Значительно подешевели капуста, огурцы и бананы. Также, в этом списке подсолнечное масло, мясные и фруктово-ягодные консервы для детей и помидоры.
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