Саратовский военнослужащий Александр Виноград погиб в зоне СВО

Фото: Саратовская мэрия

В зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Саратова Александр Виноград. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Соболезнования семье павшего бойца выразили губернатор Роман Бусаргин и мэр Лада Мокроусова.

- Александр Виноград был настоящим патриотом Отечества. Он героически погиб, защищая мирное население. Он с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным воинской присяге, - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с нашим земляком, проявившим, смелость, отвагу и мужество. Светлая память военнослужащему, защищавшему мирное население и свою страну. Скорблю вместе с родными и близкими. Невосполнимая горечь утраты, - поддержала близких военнослужащего Лада Мокроусова.