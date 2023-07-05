фото: СУ СКР

В Саратове адвоката осудили на 3 года за мошенничество на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что некая адвокат вместе с знакомым получили от жителя Саратовской области, который является подозреваемым по уголовному делу деньги в размере 7,4 млн рублей, вдобавок к ранее полученным 98 тысячам рублей.

Деньги предназначались за оказание содействия в прекращении в отношении него уголовного дела. Фактически обвиняемые не могли повлиять на принятие решения по уголовному делу и не собирались предпринимать никаких мер.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа 500 000 рублей, подсудимому- 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа 500 000 рублей.