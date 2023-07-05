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НовостиОбщество5 июля 2023 12:31

В Саратовской области появится 115 км автодорог обновленных автодорог

Область получила 2,7 млрд рублей дополнительно
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

В Саратовской области появится еще 115 км автодорог обновленных автодорог. Об этом сообщает Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что помимо уже ремонтируемых автодорог, благодаря решению об опережающем финансировании дорожного хозяйства регион дополнительно получила 2,7 млрд рублей при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. На эти средства уже в 2023 году отремонтируют дополнительно 115 км дорожного покрытия на 5 региональных трассах, в их числе:

Автоподъезд к селу Междуречье от трассы Вольск-Черкасское-Калмантай (23,7 км). Дорога самым коротким путём соединяет северную часть Вольского района с Хвалынским.

Дорога на Пугачев от трассы Балаково-Духовницкое (37,1 км). Эта дорога идёт параллельно федеральной трассе на участке от Балакова до Пугачева, на ней находятся несколько крупных сёл.

Ремонт улиц Елховка и 65 лет Октября в селе Белогорное Вольского района (1,9 км), которые являются частью транзитной трассы и соединяют Вольский и Хвалынский районы.

Автодорога Пугачёв-Селезниха-Мавринка (33,7 км). Маршрут соединяет Пугачевский и Духовницкий районы, на состояние дороги было много жалоб от жителей.

Дорога, соединяющая автоподъезд к с. Терса Вольского района до автоподъезда мкр. Привольский (18,6 км) – здесь также были обращения от населения.