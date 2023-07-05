Региональный материнский капитал в 2023 году назначили 844 саратовским семьям

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В 2023 году 844 семьей, родивших третьего и последующего детей, получили право на региональный материнский капитал. Всего мерой поддержки в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Демография» в Саратовской области воспользовались уже 12,7 тысячи семей региона.

Региональный маткапитал может быть использован по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация индивидуального жилого дома.

На сегодняшний день размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 120 151,67 рублей.