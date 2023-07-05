Саратовцам напомнили об особом противопожарном режиме в лесах региона

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Министерство природных ресурсов напомнило населению Саратовской области о действии на территории региона особого противопожарного режима.

Граждан призвали быть внимательными, не разводить костры в лесу, не заезжать в лесные массивы на автомобиле.

В период особого противопожарного режима штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем пожара сообщите о нем с мобильного телефона на номер «112» или по номеру: 8 (8452) 49-05-16.

Также в ведомстве напомнили: леса Саратовской области для предотвращения пожаров патрулируют 25 мобильных групп. Они выезжают по 175 маршрутам. Их протяженность превышает 21 тысячу километров.