В Саратовской области будут поощрять охотников на лис. Об этом стало известно сегодня, 5 июля, на брифинге комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов в ходе ответов на вопросы гостей рассказал, что в этом году в регионе выявлено больше четырехсот нарушений правил охоты.

Саратовцы поинтересовались у спикера, предусмотрено ли в Саратовской области награждение за отстрел лис, как это практикуется в других регионах. — Это очень интересная тема. Может быть, стоит устроить конкурс для охотников, чтобы у них был стимул добыть определенное число пушных зверей. Сегодня спроса на пушнину нет, в то же время лисица подвержена заболеваемости бешенством. Охотники тратятся на патроны, возможно, стоит их как-то поощрять. Мысль очень интересная, подумаем, - заявил Гаврилов.