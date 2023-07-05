Бывшего энгельсского чиновника осудят за нерасселенные аварийные дома

фото: СУ СКР по Саратовской обалсти

В Саратовской области завершили расследование уголовного дела против бывшего председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района. Об этом сегодня сообщили, 5 июля, в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемый несвоевременно организовал проведение заседания межведомственной комиссии по признанию многоквартирных жилых домов №№ 24, 27, 29, 32 и 34 мкр. Энгельс-1 в Энгельсе. В результате жители многоквартирных домов не дождались переселения и сноса с 2022 по 2026 годы. Сейчас они проживают в разрушающихся домах.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Саратовской области для утверждения обвинительного заключения.