Скриншот СГЭТ

В Саратове временно встанет движение трамваем №3 и 11. Об этом сообщает МУПП «Саратовгорэлектротранс» в социальных сетях. Согласно публикации, движение трамвайных маршрутов №3,11 в связи с ремонтом теплотрассы будет приостановлено с пятницу, 7 июля в 18 часов и до понедельника, 10 июля, 12 часов дня. В этот период работа трамвайного маршрута №10 будет без заезда в Мирный переулок, до Детского парка.

Движение же трамваев маршрута №6 будет приостановлено с 7 июля на время строительства линии скоростного трамвая. Трамвайный маршрут № 4 продолжит работу, количество вагонов на маршруте будет увеличено с 2-х до 4-х, один трамвайный вагон также будет добавлен на маршрут № 3;

Об остановке движения трамваев по маршруту № 8 на период проведения работ по строительству скоростной трамвайной линии с 15 июля (суббота). Количество вагонов на трамвайных маршрутах №№ 2,5,7 будет увеличено:

№ 2 – 5 вагонов, интервал движения 9-10 мин.;

№ 5 – 2 вагона, интервал движения 20 мин.;

№ 7 – 4 вагона, интервал движения 18 мин.