В Саратовской области за полгода заключили 840 договоров на догазификацию

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратовской области увеличилось количество участников социальной газификации. За время действия программы с населением региона было заключено 4,7 тысячи договоров, из них 840 – за шесть месяцев 2023 года. Кроме этого коммуникации подвели до границ 3,6 тысячи домов.

В региональном минпромэнерго отметили, что через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи от саратовцев поступают вопросы именно по теме догазификации и газификации. Ведомство приняло около 170 таких вопросов.

В минпромэнерго напомнили, что для ряда льготных категорий граждан в регионе возможна компенсация расходов на покупку внутридомового газового оборудования и монтаж сетей внутри участка. С этого года выплаты увеличились до 100 тысяч рублей.