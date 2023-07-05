фото: пресс-служба аэропорта Гагарин

С 4 июля открылись прямые рейсы «Саратов—Баку». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Гагарин.

4 июля авиакомпания «ИрАэро» открыла прямые регулярные рейсы из международного аэропорта «Гагарин» в Баку. На весенне-летнее расписание авиаперевозчик запланировал полеты с частотой раз в неделю, по вторникам. Заявленное воздушное судно—Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Саратова в 20:20, прибытие в Баку (международный аэропорт Гейдар Алиев) в 22:50. Вылет из Баку в 16:35, прибытие в Саратов в 19:05 по местному времени.