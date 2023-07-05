Число саратовцев с мышиной лихорадкой увеличилось в 2 раза

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У 34 жителей Саратовской области за минувшее полугодие 2023 года диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Данную информацию обнародовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Случаи заболевания мышиной лихорадкой обнаружены в областном центре и 14 МО. Это Энгельсский, Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Вольский, Балаковский, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Хвалынский, Ртищевский, Екатериновский, Марксовский, Самойловский, Татищевский районы.

По информации специалистов Роспотребнадзора, чаще других ГЛПС заболевают мужчины. Их количество общего показателя составляет до 90 процентов.