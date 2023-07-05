Во дворе дома в Гагаринском районе Саратова нашли человеческие кости

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Следственный отдел по городу Саратов начал доследственную проверку по факту обнаружения человеческих костных останков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

По предварительным данным, накануне днем во дворе одного из частных домов в селе Хмелевка Гагаринского района хозяева копали яму и обнаружили фрагменты скелеты. О находке они сразу же сообщили в полицию.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.