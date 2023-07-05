Володин: новый корпус лицея в Татищеве откроется 1 сентября

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин осмотрел ход возведения пристройки к лицею в районном поселке Татищево. Местные жители ранее обратились к политику с просьбой помочь в создании дополнительных мест при образовательном учреждении.

Напомним, что проблемы с проектированием стали причиной переноса сроков сдачи объекта. Изначально трехэтажная пристройка на 240 допмест должна была открыть двери к 1 сентября 2022 года. Местные власти уверяют, что к началу нового учебного года корпус будет готов.

Вместе с пристройкой учебное заведение будет рассчитано на 1200 ученических мест.

Вячеслав Володин перечислил школы, которые начнут работать в этом году в Саратове: пристройка к лицею в Татищеве, школы в Ласточкине, Шиханах-2, новый корпус 77 школы после реконструкции здания бывшего монтажного техникума. Вместе с тем политик отметил, что этого недостаточно.

- Надо делать все для того, чтобы уходить с двух смен на односменку, – отметил Володин.