Фото: Архив КП
В Саратове жители Ленинского района почти на сутки останутся без горячей воды. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает компания «Т Плюс»
Завтра, 5 июля, без воды останутся абоненты следующих домов:
- 1-й проезд Панфилова, 1, 3;
- 3-й проезд Панфилова, 1;
- улица Бережная, 1;
- улица Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а, 15, 15а, 18а, 20, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30а, 35, 35а, 42а, 44а, 44б, 46;
- улица Зои Космодемьянской, 6, 14а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
- улица Керамическая, 3;
- улица Крылова, 1, 1а, 1б;
- улица Международная, 40;
- улица Мира, 29, 29а;
- Московское шоссе, 1, 3, 5, 7, 7а;
- улица Моторная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- улица Олимпийская, 3, 5, 7, 9, 11;
- улица Панфилова, 5, 7, 11, 13, 17, 17б;
- улица Спартака, 10;
- улица Хабаровская, 25;
- улица Чайковского, 1, 3, 4, 5, 6;
- улица Щорса, 12, 12а, 14.
Также, отключение воды затронет:
- Областной госпиталь для ветеранов войн;
- завод "Контакт";
- Санаторий-профилакторий "Салют";
- Региональный центр спортивной подготовки;
- Областная офтальмологическая больница;
- Детский противотуберкулезный санаторий;
- Детский сад № 217.
Подачу воды обещают восстановить 6 июля.
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