Фото: Архив КП

В Саратове жители Ленинского района почти на сутки останутся без горячей воды. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает компания «Т Плюс»

Завтра, 5 июля, без воды останутся абоненты следующих домов:

- 1-й проезд Панфилова, 1, 3;

- 3-й проезд Панфилова, 1;

- улица Бережная, 1;

- улица Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а, 15, 15а, 18а, 20, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30а, 35, 35а, 42а, 44а, 44б, 46;

- улица Зои Космодемьянской, 6, 14а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

- улица Керамическая, 3;

- улица Крылова, 1, 1а, 1б;

- улица Международная, 40;

- улица Мира, 29, 29а;

- Московское шоссе, 1, 3, 5, 7, 7а;

- улица Моторная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

- улица Олимпийская, 3, 5, 7, 9, 11;

- улица Панфилова, 5, 7, 11, 13, 17, 17б;

- улица Спартака, 10;

- улица Хабаровская, 25;

- улица Чайковского, 1, 3, 4, 5, 6;

- улица Щорса, 12, 12а, 14.

Также, отключение воды затронет:

- Областной госпиталь для ветеранов войн;

- завод "Контакт";

- Санаторий-профилакторий "Салют";

- Региональный центр спортивной подготовки;

- Областная офтальмологическая больница;

- Детский противотуберкулезный санаторий;

- Детский сад № 217.

Подачу воды обещают восстановить 6 июля.

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