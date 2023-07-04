Фото: «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте»

Для саратовской "Венеции" пора закупать гондолы. На дорогах плыли машины, встали трамваи, отключились светофоры. Последствиями ливня горожане делились в социальных сетях.

ЧП наблюдались на улицах Танкистов, Астраханская и Шелковичная.

-У Губернского рынка люди переходили дорогу по пояс в воде, а у троллейбусов колеса полностью были под водой, - комментируют очевидцы.

Также пострадал и электротранспорт. В поселке Октябрьский из-за песка и воды на рельсах встал десятый маршрут. В Ленинском районе на улице Буровая из-за обрыва проводов полтора часа стояли троллейбусы №5а, 7 и 11

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