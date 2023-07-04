фото: СУ СКР

Во Фрунзенском районе рабочего зажало станком — мужчина в больнице. Об этом сообщили сегодня, 4 июля, в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, 29 мая электромонтер организации выполнял ремонтные работы в помещении цеха на одном из производств. В результате нарушения требований охраны труда, рабочего зажало между стеной и станком. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Возбуждено дело по факту нарушения требований охраны труда. Следователями проводится комплекс следственных действий.