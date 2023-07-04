фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Технопарки в Саратовской области будут пользоваться минимальной ставкой по налогам и другими льготами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Разрабатывается законодательная база для развития сети технопарков, в том числе - высоких технологий на территории региона. Об этом на совещании заявил губернатор Роман Бусаргин.

Резиденты смогут воспользоваться рядом льгот. Среди них – пониженная ставка по налогу на имущество и минимальная ставка по упрощенной системе налогообложения, а так же преимуществ для инвесторов.

Глава региона подчеркнул, что эти меры «позволят на законодательном уровне закрепить и максимально стимулировать развитие новых направлений». Технопарки высоких технологий будут входить в федеральный реестр, что позволит управляющим компаниям претендовать на субсидии, в том числе и от Минэкономразвития РФ.

Бусаргин отметил, что документ необходимо всесторонне проработать и в ближайшее время представить на рассмотрение в региональный парламент. Учитывая важность законопроекта, губернатор сообщил, что специалисты уже изучают все аспекты, и обратился к депутатскому корпусу с просьбой подключиться к процессу.