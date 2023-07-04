Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове 5-летняя девочка осталась без ног в результате наезда трамвая – спустя 4,5 года СГЭТ выплатил 2 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное УФССП.

Напомним, трагедия случилась 11 декабря 2018 года в Заводском районе. На улице Огородная женщина с 5-летним ребенком вышла из трамвая. Переходя пути перед вагоном горожанка упала и потянула за собой девочку. Водитель трамвая, не убедившись в безопасности, начала движение состава.

Девочка получила серьезные травмы, ребенку ампутировали обе ноги, также сильно пострадала рука.

58-летнюю вагоновожатую суд признал виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. На МУП «Саратовгорэлектротранс» родители пострадавшего ребенка подали иск на возмещение морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования истцов, однако задолженность в установленные сроки не была погашена.

Было возбуждено исполнительное производство, после чего МУП выплатил необходимую сумму денег в полном размере.

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