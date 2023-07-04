В Саратове на 90-м году жизни скончался руководитель ОАО «Тантал» Самуил Брук

Самуил Брук

В воскресенье, 2 июля, на 90-м году жизни скончался лауреат Государственной и Ленинской Премии СССР, премии Совета Министров СССР, кандидат технических наук, экс-руководитель научно-производственного комплекса ОАО «Тантал» Самуил Брук.

В правительстве рассказали, что Брук более 60 лет отдал «Танталу». Он принимал активное участие в создании ЗРК С-75, С-300 и С-400, авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», бортовым радиолокационным системам истребительной и штурмовой авиации.

— Сотни руководителей и специалистов современной России с гордостью называют себя учениками Брука, – говорится в некрологе.