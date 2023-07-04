фото: комитет охотничьего хозяйства

В Саратовской области появятся новые заказники. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Согласно распоряжению Правительства Саратовской области в регионе создается Государственное казенное учреждение «Управление охотничьими заказниками».

Управление будет обслуживать охотничьи заказники области. Его задачи - охрана животного мира, проведение научных исследований и наблюдений, а также экологический мониторинг.

— Зоологические заказники являются самой эффективной формой сохранения и охраны животного мира. Именно поэтому губернатор Роман Бусаргин поставил задачу расширять сеть заказников в регионе, — пояснил министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.

На территории региона открыт первый заказник «Центральный», объединяющий территории в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. На данной территории можно разводить различные виды животных и при необходимости расселять их в другие районы области.

Еще один заказник должен появиться в Лысогорском районе. В планах — создание новых заказников.