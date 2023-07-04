В июле в Саратове закроют трамвайные маршруты №№ 6 и 8. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

По словам губернатора, начиная с 7 июля на время реконструкции путей закрывается движение трамвайного маршрута № 6 (от 6-й Дачной до школы № 52). Администрация города и профильное министерство до 5 июля опубликуют всю подробную информацию по транспорту, который будет дублировать маршрут трамвая: схему, график работы, список остановок.

С 15 июля на время реконструкции путей закрывается движение трамвайного маршрута № 8 (от пл. Орджоникидзе до Комсомольского поселка). Городской администрации и профильному министерству также поручено подготовить всю информацию о дублирующем транспорте и опубликовать ее до 10 июля.

- Считаю правильным, чтобы 7 и 15 июля глава города Лада Мокроусова и министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев начали свой рабочий день с поездки на этом дублирующем транспорте. Это позволит им сразу увидеть возможные проблемы и оперативно решить их. Задача - минимизировать неудобства для горожан, - высказался губернатор.