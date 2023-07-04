фото: Архив КП
Тысячи жителей Ленинского района остались без воды на сутки. Об этом сообщает ООО "КВС".
Завтра, 5 июля, с 8:00 до 7:00 6 июля ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» будет проводить плановые работы на водопроводных коммуникациях в Ленинском районе в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг.
Для этого будет произведено отключение водоводов зоны действия ВНС «Поливановская» с прекращением подачи холодной воды следующим абонентам Ленинского района:
микрорайоны:
- 4-я Дачная;
- 5-я Дачная;
- 6-я Дачная;
- 7-я Дачная;
- 8-я Дачная;
- 9-я Дачная;
- пос. Поливановка.
ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде, а адреса подвоза воды станут известны позже.