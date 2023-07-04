Фото: СУ СК по Саратовской области

В Калининском районе мужчина пошел ставить сети и пропал –тело 52-летнего саратовца достали водолазы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 4 июля, в 15.30 в оперативные службы поступил тревожный вызов. По словам очевидцев, в селе Нижегороды в пруду утонул мужчина. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения в ходе поисков нашли тело погибшего.

Как выяснилось, в момент отдыха с близкими мужчина пошел ставить сети и пропал. Его сожительница позвонила в полицию.

Обстоятельства смерти устанавливаются. За вчерашний день произошло 5 подобных трагедий.

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