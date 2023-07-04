Саратовская область передала оборудование для МФЦ в подшефный Сватовский район

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Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в состав груза вошло оборудование для открывающегося многофункционального центра.

Кроме этого в район передали новый автомобиль «Нива». Он необходим для передвижения в отдаленные населенные пункты МО.

Груз отправили в сопровождении сотрудников областной службы спасения. Специалисты планируют оказать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома, пострадавшего во время обстрелов со стороны ВСУ.