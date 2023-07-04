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НовостиОбщество4 июля 2023 4:54

Володин: вторая очередь путепровода в Татищеве будет запущена в ноябре

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительных работ второго этапа путепровода в Татищевском районе. На объект были выделены федеральные средства.

Володин поручил завершить работы до наступления морозов, чтобы избежать брака.

«Если только они у нас уйдут за ноябрь, это будет ровно так же, как перед этим занимались путепроводом, который сейчас во многом доделывают. Рукоплескали, ленточки резали? Понятно, что исправите, но это недопустимо», – сказал он.

Подрядчик заверил, что в ноябре этого года завершит строительство.