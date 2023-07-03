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Губернатор Роман Бусаргин сделал важное объявление по реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

Чиновник заявил, что с 7 июля на время реконструкции путей закроется движение трамвайного маршрута № 6 (от 6-й Дачной до школы № 52). Как уверяет глава региона, администрация города и профильное министерство до 5 июля опубликуют всю подробную информацию по транспорту, который будет дублировать маршрут трамвая: схему, график работы, список остановок.

Кроме этого с 15 июля на время реконструкции путей закрывается движение трамвайного маршрута № 8 (от площади Орджоникидзе до Комсомольского поселка). В этом случае мэрия и подготовит информацию о дублирующем транспорте и опубликует ее до 10 июля.

Роман Бусаргин поручил главе города Ладе Мокроусовой и министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву начать рабочий день с поездки на дублирующем транспорте. Это позволит им сразу увидеть возможные проблемы и оперативно решить их, убежден губернатор.