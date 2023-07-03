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Бусаргин назвал список саратовских ЖСК, которые могут строить дома без соцобъектов. Об этом рассказал губернатор Саратовской области в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что по новым правилам застройка жилых кварталов возможна только при наличии социальной инфраструктуры. Если ее недостаточно, возведение возможно только с условием строительства недостающих детских садов, школ и поликлиник.

По словам Бусаргина, была проведена ревизия ранее выданных разрешений на строительство. Большая часть домов возводится, несмотря на нехватку мест в школах и детских садах, и в таких случаях строительство приостанавливается.

Исключением станут жилищно-строительные кооперативы. Они представлены как объединения граждан, которые решили, что совместно построят себе жилье, а также выбрали необходимый участок. Это связано с отсутствием возможности у ЖСК возводить объекты соцсферы.

Разрешения на строительство не отзовут у:

— ул. Шелковичная, 108, уч. №11 (ЖСК «Парк»);

— ул. Новоузенская, 219 (ЖСК «Парк»);

— ул. Новоузенская, 219, ул. Шелковичная, 108, ул. Шелковичная, 11 (ЖСК «Парк»);

— ул. Новоузенская, 219 ул. Новоузенская, 108, ул. Новоузенская, 11 (ЖСК «Парк»);

— ул. Шелковичная, 177 (ЖСК «Октябрьское ущелье 3»);

— пересечение ул. Пролетарская и ул. Огородная (ЖСК «Жилстрой»);

— ул. Огородная, 75А (ЖСК «Подворье Плюс»);

— ул. им. Пономарева П.Т., 26 (ЖСК «Нескучный»);

— Волжский район, совхоз ЦДК (ЖСК «Жемчужина» ООО «ТЕРРА»);

— пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (ЖСК «Авиатор 4»);

— пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (ЖСК «Авиатор 3»).

— При этом считаю, что необходимо тщательно проанализировать механизм формирования каждого ЖСК, потому что за их созданием могут стоять застройщики, решившие таким образом обойти правила. В этих случаях подключатся правоохранительные органы, — уточнил губернатор