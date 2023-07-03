Сохранение школы-дворца 1914 года постройки в Саратове обойдется бюджету в 65 миллионов

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Объявлен аукцион на проведение противоаварийных работ в здании школы N2 имени В.П. Тихонова в Саратове. Соответствующая информация размещена в системе "Госзакупки".

Здание является объектом культурного наследия регионального значения расположено на пересечении улиц Мичурина и Хользунова и пребывает в аварийном состоянии. Раньше это было 15-е мужское начальное училище, известное также как школа-дворец, 1914 года постройки, архитектор Семен Каллистратов.

Обследование здания, которое провели весной этой года, показало, что большинство конструкций здания, в том числе деревянные, находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, состояние деревянных окон, дверных заполнений и полов - неудовлетворительное. В некоторых местах состояние оценивается как "недопустимое". В качестве первоочередных работ рекомендовано огородить зону аварийных участков фасада ввиду угрозы их обрушения, провести демонтаж аварийных участков кирпичной кладки, выполнить усиление стен и оконных проемов и другие виды работ.

На работы по сохранению здания-памятника выделено 64,9 миллиона рублей. Работы требуется провести до конца года. Заявок от участников аукциона ждут до 10 июля. На следующий день состоится подведение итогов.