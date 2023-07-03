фото: Архив КП

В ходе спецоперации погиб Сергей Чигилейчик из Саратова. Об этом сообщает мэрия города Саратова.

Сегодня, 3 июля, стало известно о гибели в ходе СВО бойца Сергея Чигилейчика. Обстоятельства гибели и детали биографии военнослужащего не сообщаются.

Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибшего.

— Сергея Чигилейчика запомнят как храброго воина, смелого мужчину, верного друга, настоящего патриота. Его имя навсегда останется в сердцах и памяти жителей Саратовской области, — высказался губернатор.

— Мы прощаемся с отважным военнослужащим, который ценой собственной жизни защищал спокойствие мирных граждан. Невосполнимая горечь утраты, — присоединилась к соболезнованиям Мокроусова.