фото: Архив КП
В ходе спецоперации погиб Сергей Чигилейчик из Саратова. Об этом сообщает мэрия города Саратова.
Сегодня, 3 июля, стало известно о гибели в ходе СВО бойца Сергея Чигилейчика. Обстоятельства гибели и детали биографии военнослужащего не сообщаются.
Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибшего.
— Сергея Чигилейчика запомнят как храброго воина, смелого мужчину, верного друга, настоящего патриота. Его имя навсегда останется в сердцах и памяти жителей Саратовской области, — высказался губернатор.
— Мы прощаемся с отважным военнослужащим, который ценой собственной жизни защищал спокойствие мирных граждан. Невосполнимая горечь утраты, — присоединилась к соболезнованиям Мокроусова.