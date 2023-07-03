Лейтенант не смог расплатиться в саратовском кафе и заявил о готовящемся взрыве

В Саратовской области военнослужащего осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба саратовского гарнизонного военного суда.

Установлено, что 3 февраля 2023 года обвиняемый лейтенант был в кафе «Мангал». По словам сотрудников, он сделал заказ и впоследствии не смог расплатится. Оставив паспорт, мужчина начал кому-то звонить, а затем скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, пьяный мужчина позвонил по телефону «112», вызвал экстренные оперативные службы, и заявил, что в кафе якобы находится взрывное устройство.

Прибывшие сотрудники полиции никаких взрывных устройств не обнаружили.

Военного задержали и предъявили ему обвинение за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. При назначении подсудимому наказания суд принял во внимание то, что последний был неоднократно судим.

Военнослужащему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.