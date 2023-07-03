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В Саратове пять раз судимый рецидивист вымогал 200 тысяч и автомобиль у знакомого таксиста. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Саратове к 29-летнему таксисту подсели трое пассажиров, один из которых оказался его старым приятелем. В ходе дружеской беседы пассажир предложил таксисту пойти с ними на вечеринку, которая проходила в одном из частных домов Ленинского района, на что водитель ответил согласием.

Во дворе частного дома старый приятель неожиданно набросился на водителя такси, избил его и затолкал в подвал, где, включив диктофон, потребовал от мужчины «признания» в торговле наркотиками. Помимо этого, нападавший якобы «вспомнил о долге в 200 тысяч рублей», а в качестве компенсации за свое молчание и благополучное разрешение сложившейся ситуации, вымогатель предложил жертве переоформить на него личный автомобиль Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, был вынужден согласиться с требованиями старого знакомого, после чего его личное авто было припарковано на территории одной из баз отдыха.

Заявитель на служебной машине повез вымогателя на базу, где в дальнейшем, ему удалось сбежать от злоумышленника и через охрану вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело. Был задержан пятикратно судимый 27-летний житель Ленинского района.