Музей Победы пригласил саратовцев на онлайн-программу к 80-летию начала Курской битвы

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Музей Победы пригласил жителей Саратовской области на онлайн-программу к годовщине начала Курской битвы. 5 июля каждый желающий сможет по сети интернет ознакомиться с уникальными экспонатами из фондов музея в рамках виртуальной выставки «Закат Цитадели».

Вниманию пользователей также представят диораму «Курская битва», исторический кинофильм и видео-интервью с ветеранами. Самые юные «посетители» онлайн-программы смастерят легендарный Т-34.

Присоединиться к мероприятию можно бесплатно на сайте культурной площадки.