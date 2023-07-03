Сотрудницу саратовского «Саратовгорэлектротранса» поймали на взятке

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Сотрудницу МУПП «Саратовгорэлектротранс» заподозрили в коррупции. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Женщина работала в одном из отделов СГЭТ. Предположительно с марта 2020-го по июнь 2021 года брала взятки у сотрудников некой коммерческой организации. Взамен она помогала в заключении договоров на поставку чековых лент для терминалов оплаты.

Общая сумма взяток составила более 124 тысяч рублей. Сейчас работница уже уволилась.

Уголовное дело возбуждено за получение взятки за незаконные действия.