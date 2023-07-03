В саратовском политехе разработали универсальное полетное устройство для спектаклей

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. произвели универсальный операторский кран «Геркулес-PRO». Разработка уже очень востребована в театральных постановках.

Уникальность механизма заключается в том, что он способен поднимать актеров, сценическое оборудование на высоту до 6 метров и весом до 150 кг, а затем с легкостью перемещать их по сцене. В России аналогов подобным устройствам нет.

Авторами проекта являются директор Института электронной техники и приборостроения СГТУ, кандидат технических наук Александр Никифоров, ассистент кафедры «Технология машиностроения» Института машиностроения, материаловедения и транспорта Александр Яковишин. В разработке крана активное участие приняли сотрудники СГТУ Андрей Жуков, Ярослав Пахомов, Максим Терентьев, а также Сергей Палагин.

Кран используют театры Москвы, Саратова, Ярославля, Курска. Его производством занимается саратовская компания «Альянс – Сфера».