Саратовцы работают на 1,5 часа меньше среднего показателя по стране

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Средняя фактическая продолжительность рабочей недели в Саратовской области в первом квартале 2023 года составила 38 час. 4 мин. 40 сек. (39.52 у мужчин, 36.08 у женщин). Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

По величине это 11 показатель в ПФО. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения за последние 10 лет. При этом средняя по рынку рабочая загрузка приблизилась к стандартным 40 часам на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита, говорят авторы исследования.

Наибольшее количество часов в неделю отрабатывали занятые в Хакасии и Калужской области, по 40 часов в неделю. Из-за роста занятости и снижения безработицы в 2022 году выросла средняя продолжительность рабочей недели и общее количество отработанных человеко-часов. Эксперты отмечают, что что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин: продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, а у женщин она выросла на 27 мин.