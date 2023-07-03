В Балашове местный житель похитил два электросамоката

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Вчера в полицию поступило заявление от 32-летнего мужчины, который сообщил, что неизвестные похитили предназначенные для сдачи в аренду 2 электросамоката, находившиеся на проспекте Космонавтов в городе Балашов. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает региональное МВД.

Мужчина сообщил, что приобретал средства индивидуальной мобильности за 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Сотрудниками ППС «по горячим следам» задержан 34-летний местный житель, похищенное имущество у него изъято и будет возвращено законному владельцу.