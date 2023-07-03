Сгоревшую поликлинику в Саратове закрыли: куда обращаться пациентам

фото: тг-канал Олега Костина

В Саратове закрыли сгоревшую поликлинику №16 — пациентов перенаправили на Саперную и Лунную. Об этом стало известно из телеграм-канала главы регионального минздрава Олега Костина.

Напомним, сегодня ночью, 3 июля, примерно в 1:44 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании поликлиники №16, по адресу Вишневая, д.6. В кирпичном двухэтажном здании пострадали коридоры, лестничные пролеты, балки перекрытия второго этажа. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет, медицинское оборудование также не пострадало.

— Все потоки пациентов будут перераспределены. Без медицинской помощи никто не останется. Все потоки пациентов распределены по ближайшим филиалам в шаговой доступности по улицам Саперная и Лунная, — заверил министр.