В спецоперации погиб Евгений Галдобин из Саратовской области

фото: архив КП

В селе Сокорная Балка Ершовского района Саратовской области 3 июля в 13:00 состоится прощание с Евгением Галдобиным. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Евгений учился в Сокорской средней школе, затем с 1996 года проходил срочную службу, где остался по контракту и 8 лет посвятил военному делу. Служил во внутренних войсках Москвы в должности кинолога. Неоднократно направлялся в горячие точки Чеченской Республики. Последнее место работы - УФСИН города Смоленска.

Боец героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции по защите мира в Донбассе.

— Как настоящий патриот, он не смог остаться в стороне и в июле 2022 года ушел добровольцем на специальную военную операцию на Украине. У Евгения остались только брат и сестра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Александровича, он навсегда останется в нашей памяти добрым человеком чести и долга, истинным патриотом нашей Родины!, — говорится в сообщении администрации Ершовского района.